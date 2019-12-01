Aprehenden a médico de Farmacia Similares por presunto abuso sexual en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 18:12:40

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Elementos de la Policía Morelia, detuvieron a un médico de una Farmacia Similares, que fue acusado de abusar sexualmente de una paciente.

Al respecto se informó que los agentes de la ley fueron alertados de que el referido galeno de un consultorio ubicado en la avenida Francisco J. Múgica, de la colonia Felicitas del Río, había abusado sexualmente de una mujer.

Al sitio acudieron los uniformados quienes lograron la detención del galeno,

Finalmente el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.