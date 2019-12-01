Reportan fuga de combustible en ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo; ahí ocurrió la tragedia del 2019

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 14:27:17

Tlahuelilpan, Hidalgo, 27 de enero del 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó sobre una fuga de hidrocarburo registrada en un tramo de ductos que cruza el municipio de Tlahuelilpan, la cual ocurrió en la colonia San Primitivo y actualmente se encuentra bajo control.

En un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia estatal señaló que en el sitio se mantiene presencia policial para atender la situación y prevenir riesgos a la población.

“La situación se mantiene bajo control y cuenta con presencia de elementos de la SSPH, quienes atienden y dan seguimiento preventivo en el sitio”, se lee en el boletín de prensa.

La autoridad hidalguense exhortó a los habitantes de la zona a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y atender las indicaciones emitidas por las corporaciones de seguridad.

“Ante cualquier eventualidad, se encuentran disponibles las líneas de emergencia 911 y 089”, puntualizó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Tlahuelilpan informó que bomberos del municipio y de Atitalaquia brindaron apoyo intermunicipal para atender la fuga de hidrocarburo.

A través de redes sociales, las autoridades municipales señalaron que

“La atención se realiza de manera coordinada con Pemex y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, conforme a los protocolos de seguridad establecidos”.

Este incidente ocurre en un municipio marcado por una de las tragedias más graves relacionadas con el robo de combustible en el país. El 18 de enero de 2019, una toma clandestina en Tlahuelilpan provocó una explosión que dejó 137 personas muertas y decenas de heridos, hecho que impactó profundamente el inicio del sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de combate al huachicol.