Balean a pareja en Villa Madero, Michoacán; la mujer falleció y el hombre quedó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 17:42:03
Villa Madero, Michoacán, a 7 d enoviembre de 2025.- Un saldo de una mujer muerta y un hombre herido, fue el que dejó el ataque a balazos del que fue objeto la pareja, hechos registrados en el Centro de la cabecera municipal de Villa Madero.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego, situación por la que fueron llevados a un hospital.

Lamentablemente mientras recibía atención médica Evelin G., de 23 años perdió la vida situación por la que personal de la FGE tomó conocimiento.

Es de mencionar que el individuo sigue recibiendo atención médica.

