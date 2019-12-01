Policía de Morelia localiza y recupera vehículo robado en Los Ejidos

Policía de Morelia localiza y recupera vehículo robado en Los Ejidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 21:32:08
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Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por Agentes de la Policía Morelia , se logró recuperar un vehículo con reporte de robo en la avenida Francisco I. Madero, en la zona de la colonia Los Ejidos.

Tras realizar labores de investigación, los oficiales visualizaron el vehículo, el cual había sido reportado robado a la altura del fraccionamiento Zitácuaro, aproximadamente minutos antes de la localización.

El vehículo fue asegurado y se solicitó la grúa para su traslado al depósito vehicular. Y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Policía Morelia continúa reforzando su labor, para la recuperación de vehículos y la protección del patrimonio de la ciudadanía.

Es por ello, Policía Morelia hace un llamado a la población a comunicarse a la línea de contacto ciudadano: 443 113 5000, siempre que necesiten apoyo.

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