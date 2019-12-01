Incendio en Área Natural Protegida de Tzitzio, controlado al 100%

Tzitzio, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma) informa que el incendio forestal registrado en el municipio de Tzitzio se encuentra controlado al 100 por ciento y se ha liquidado en un 95 por ciento, de manera preliminar con una superficie afectada de 268 hectáreas, principalmente en el Área Natural Protegida de Mesa de Tzitzio, esto de acuerdo al ultimo reporte del día.

Tras más de 10 horas de trabajos intensos para liquidar el fuego, ahora el mando municipal de Tzitzio y Charo mantendrá el seguimiento y vigilancia en el área.

En la extinción de este siniestro forestal, más de 118 elementos participaron de manera directa para su control y liquidación, además se contó con el apoyo de un helicóptero con helibalde del Servicio Aéreo de la SSP, que realizó ocho descargas de agua.



De igual manera, participaron técnicos de la Secma, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Protección Civil Municipal, Ayuntamiento de Tzitzio y voluntarios.

A partir de mañana viernes se empezará la evaluación del sitio para determinar las labores de restauración necesarias para recuperar el ecosistema forestal de esta valiosa Área Natural Protegida, que entre otros fundamentales servicios ambientales provee de agua a la población de Tzitzio.