Fallece turista al caer al mar, tras fallarle su paracaídas en Puerto Vallarta, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 21:47:46

Puerto Vallarta, Jalisco, a 26 de marzo de 2026.- Un turista originario de Guadalajara, perdió la vida, luego de que se lanzara en un paracaídas desde una avioneta en Puerto Vallarta.

De acuerdo a la información, el hombre quien fue identificado como José Fernando, de aproximadamente 27-29 años de edad, contrató el servicio de salto de paracaídas de la empresa Skydive, saltando de una aeronave desde una gran altura, aproximadamente a las 13:30 horas, pero su paracaídas no abrió, lo que provocó que perdiera la vida, debido al golpe que se dio con el agua.

Ante este hechos, se movilizaron rápidamente embarcaciones de Protección Civil (PC) de Puerto Vallarta, pero el hombre fue encontrado flotando y sin signos vitales en el mar, frente al hotel Plaza de Oro.

El director de PC, Misael López indicó que aunque se le dieron los primero auxilios, lamentablemente ya no lo pudieron salvar.

“Nosotros llegamos para brindar los primeros auxilios pero no se pudo rescatar. Lo que puedo precisar es que cayó de un paracaídas, no sé realmente cuál sea el origen de la aeronave, y tuvo un problema con el paracaídas”, expresó.