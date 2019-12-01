Golpe doble en la autopista México — Guadalajara: comando roba dos vehículos de nodrizas en Copándaro y exhibe la fragilidad de las vialidades en Michoacán 

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Copándaro, Mich., a 26 de marzo de 2026.— La delincuencia volvió a tomar por asalto una de las rutas más transitadas del país y, esta vez, con un botín doble. Dos vehículos fueron robados por sujetos armados mientras eran trasladados en tractocamiones tipo nodriza sobre la Autopista de Occidente México–Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Copándaro.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la República, los hechos derivaron en la apertura de al menos una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal, luego de las denuncias interpuestas por representantes legales de las empresas afectadas.

Los reportes señalan que, en hechos posiblemente relacionados, operadores de nodrizas fueron interceptados por individuos armados que, en cuestión de minutos, lograron apoderarse de dos unidades vehiculares que eran transportadas bajo esquema de carga federal. El golpe, ejecutado con precisión, refuerza la hipótesis de bandas organizadas que ubican puntos estratégicos para atacar sin resistencia.

Entre las compañías involucradas se encuentran Auto Traslados Forza y Traslados y Manobras JCC, firmas dedicadas al traslado de automóviles, lo que revela que ni siquiera este tipo de transporte especializado escapa a la ola delictiva que golpea las carreteras del país.

La Fiscalía, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para identificar a los responsables. Hasta ahora no se reportan detenciones.

Este doble robo no solo representa una pérdida económica considerable, sino que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la Autopista de Occidente, una vía clave para el flujo comercial entre el centro y el occidente de México, donde los transportistas operan cada vez con mayor incertidumbre.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, el mensaje es claro: las carreteras siguen siendo territorio en disputa, y los golpes al autotransporte federal no solo persisten, sino que escalan en audacia.