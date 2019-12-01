Crece la indignación en Michoacán: Homicida de dos profesoras escondió arma en caja de guitarra y les dio 8 tiros; podría salir en solo 3 años

Morelia, Mich., a 26 de marzo de 2026.— El caso que estremeció a la opinión pública no se enfría; por el contrario, se intensifica con el paso de los días. La discusión ya no gira únicamente en torno a la brutalidad del crimen, sino al futuro legal de Osmar ‘N’, el adolescente de 15 años que asesinó a dos maestras dentro de la preparatoria Antón Makárenko. Ahora, una nueva revelación ha encendido aún más la indignación: la pena máxima que podría enfrentar sería de apenas 3 años de internamiento.

La confirmación llegó este jueves por voz del fiscal del estado, Carlos Torres Piña, quien dejó claro que el margen legal es limitado debido a la edad del agresor. Con ello, el escenario cambia de forma drástica y profundiza el malestar social, pues incluso frente a delitos de alto impacto como el feminicidio y el uso de armas de uso exclusivo del Ejército, la legislación para adolescentes establece un tope que muchos consideran desproporcionado frente al daño causado.

La posibilidad ha abierto un debate cada vez más tenso. El marco legal vigente en Michoacán, construido bajo un enfoque de reinserción social, fija límites estrictos a las sanciones para menores de edad. Sin embargo, en un caso como este —marcado por la violencia extrema y la pérdida de dos vidas— la idea de que el responsable pueda recuperar su libertad en un periodo tan breve resulta, para amplios sectores, difícil de aceptar. La distancia entre el crimen y la consecuencia legal se percibe hoy más amplia que nunca.

El malestar se agrava al considerar las características del ataque. Las investigaciones apuntan a un acto planeado, ejecutado con un arma de alto poder y dirigido específicamente contra las víctimas. No se trató de un episodio impulsivo, sino de una agresión con elementos que sugieren preparación y determinación. Ese nivel de violencia ha llevado a cuestionar si el sistema jurídico está realmente preparado para responder a conductas que rebasan los supuestos bajo los que fue diseñado.

En ese contexto, la contradicción se vuelve más evidente. La ley establece que el internamiento debe aplicarse como último recurso, por el menor tiempo posible y con un objetivo primordial de reintegración social. No obstante, al confrontar ese principio con un hecho de tal magnitud, surge una tensión clara entre la protección de los derechos del menor y la exigencia social de justicia. Es en ese punto donde crece la percepción de que el sistema podría quedarse corto.

A la par, las propias autoridades han reconocido que el caso aún deja interrogantes abiertos. Entre ellos, el origen del arma utilizada —un rifle AR-15— que, según las primeras líneas de investigación, podría estar vinculado al entorno cercano del adolescente. Este elemento añade una dimensión adicional al caso, al sugerir que la responsabilidad podría no limitarse únicamente al autor material.

Así, el caso comienza a perfilarse como un posible parteaguas. Más allá del impacto inmediato, lo ocurrido pone sobre la mesa cuestionamientos de fondo sobre los alcances del sistema de justicia para adolescentes en México. La combinación de planeación, acceso a armamento de alto poder y ejecución dentro de un entorno escolar ha encendido alertas que trascienden este episodio.

Mientras el proceso judicial avanza, también lo hace la presión pública para revisar el marco legal. La preocupación ya no es solo por este caso, sino por el precedente que podría establecer. Para muchos, el mensaje implícito resulta inquietante: que incluso los actos más graves pueden enfrentar consecuencias limitadas bajo ciertas condiciones.

De esta forma, el caso deja de ser únicamente un expediente judicial para convertirse en un símbolo de una discusión más amplia. Porque mientras la justicia aún no se dicta en los tribunales, en la opinión pública ya se ha instalado una sensación persistente: que frente a hechos de esta magnitud, la respuesta legal podría no estar a la altura de la realidad.