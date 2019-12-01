CDMX impondrá multas de hasta 35 mil pesos por desperdiciar agua en Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 22:56:36

Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.- Las autoridades capitalinas advirtieron que durante la Semana Santa, especialmente el Sábado de Gloria, se aplicarán sanciones a quienes desperdicien agua, como parte de las medidas para promover su uso responsable.

De acuerdo con la normativa vigente en la Ciudad de México, tirar o usar indebidamente el agua se considera una falta administrativa, por lo que las personas que incurran en esta práctica podrán enfrentar multas económicas, arresto o trabajo comunitario.

Las sanciones económicas van entre 100 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que puede representar montos de hasta aproximadamente 35 mil pesos.

Este año, el monto de las multas aumentó en comparación con periodos anteriores, debido a la actualización en el valor de la UMA, lo que refuerza el llamado de las autoridades a evitar el desperdicio del agua durante estas celebraciones.