Policía Cibernética emite recomendaciones para evitar caer en ofertas de trabajo falsas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- La Policía Cibernética adscrita a la Policía Estatal de Querétaro hace un llamado a la población para mantenerse alerta ante publicaciones y mensajes con supuestas ofertas laborales que pueden resultar fraudulentas. Estas modalidades suelen aprovechar el interés de las personas por encontrar empleo rápido, solicitando pagos por adelantado, datos personales o bancarios, o promoviendo procesos de contratación sin entrevistas ni requisitos formales.
Por ello, es importante verificar la empresa que contacta y desconfiar si nunca aplicó para un puesto. Revisar además que cuente con una página oficial, asegurarse que su correo sea corporativo, no con terminación "@gmail.com", y aplicar solamente por canales oficiales, no por enlaces o mensajes desconocidos.
Otra de las señales de alerta es la de un sueldo muy alto por poco trabajo o que ofrezcan trabajo online sin entrevista ni proceso claro. Las autoridades recordaron nunca pagar por adelantado ni entregar datos sensibles, como cuenta bancaria o documentos personales. En caso de que se comuniquen por WhatsApp, correo genérico o números internacionales, puede ser un riesgo.
En caso de que la oferta parezca sospechosa, no dar más información y suspender la comunicación, o si ya compartió datos bancarios, contactar al banco de inmediato. También denunciar a la Policía Cibernética y alertar a familiares y amigos. No guardar cualquier tipo de prueba como capturas, correos, chats y enlaces, ya que ayudan en la investigación.
Finalmente, recomendaron que antes de aceptar un trabajo rápido o remoto, comparta la oferta con un familiar o conocido y mantenerse informado sobre las diversas modalidades, sobre todo para reforzar la seguridad digital. Recuerdaron la importancia de buscar empleo a través de bolsas oficiales o instituciones reconocidas, y evitar ofertas que solo llegan por redes sociales o chats.
En caso de ser víctima, se recomienda reportar al 089 Denuncia Anónima o al correo policiacibernetica@queretaro.gob.mx.