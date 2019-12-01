Fatal accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura del El Marqués

Fatal accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura del El Marqués
Autor: Tania Monroy/ Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:52:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 6 de noviembre 2025.- Una persona sin vida  y cuatro más lesionada, fue el saldo que dejó un fuerte accidente, que se registró sobre la autopista federal 57 México-Querétaro, a la altura de El Colorado, El Marqués.

Fue sobre el kilómetro 194, en dirección a la Ciudad de México, en donde se registró un choque múltiple, entre una unidad de carga y dos vehículos particulares.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó la colisión, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar, los rescatistas para brindar los primeros auxilios.

Una vez en la zona, los rescatistas valoraron a cuatro personas, quienes presentaban heridas leves, mientras que la quinta persona, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente y esperaron a los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de motocicletas deja dos muertos en Churintzio, Michoacán 
Fiscalía Michoacán confirma identificación del autor material del asesinato de Carlos Manzo: tenía 17 años y era originario de Paracho
Fatal accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura del El Marqués
Policía Cibernética emite recomendaciones para evitar caer en ofertas de trabajo falsas en Querétaro
Más información de la categoria
Rinden homenaje a Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, con emotivo mural
Fiscalía Michoacán confirma identificación del autor material del asesinato de Carlos Manzo: tenía 17 años y era originario de Paracho
Ante asesinato de Carlos Manzo, CPEM convoca a la jornada “Sábanas por la Paz” en Michoacán
Campesino herido al explotarle mina en una huerta de Cotija, Michoacán 
Comentarios