Fatal accidente en la autopista México-Querétaro, a la altura del El Marqués

Autor: Tania Monroy/ Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:52:26

El Marqués, Querétaro, a 6 de noviembre 2025.- Una persona sin vida y cuatro más lesionada, fue el saldo que dejó un fuerte accidente, que se registró sobre la autopista federal 57 México-Querétaro, a la altura de El Colorado, El Marqués.

Fue sobre el kilómetro 194, en dirección a la Ciudad de México, en donde se registró un choque múltiple, entre una unidad de carga y dos vehículos particulares.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó la colisión, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar, los rescatistas para brindar los primeros auxilios.

Una vez en la zona, los rescatistas valoraron a cuatro personas, quienes presentaban heridas leves, mientras que la quinta persona, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente y esperaron a los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.