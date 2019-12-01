Rinden homenaje a Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, con emotivo mural

Rinden homenaje a Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, con emotivo mural
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 09:55:12
Uruapan, Michoacán, 6 de noviembre del 2025.- Diversos artistas se unieron para pintar un mural en homenaje al alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue privado de la vida en un evento público.

Por iniciativa del artista Dhash Dhasher, Random Art Studio, inmortalizó al político en una pintura ubicada a las afueras del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, ubicado en el municipio.

Dicho mural muestra a Carlos Manzo con un sombrero que porta la bandera de México y el escudo nacional grande, además de que la creación muestra paisajes de Uruapan, fuegos artificiales, flores y una mariposa detrás.

“Nunca dejemos de exigir un mejor Uruapan, un México seguro, y sobre todo, justicia para Carlos Manzo”, indicó Random Art Studio.

