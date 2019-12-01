Choque de motocicletas deja dos muertos en Churintzio, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 09:36:29

Churintzio, Michoacán, a 6 de noviembre 2025.- Un par de personas perdieron la vida luego de que chocaran con las motos que conducían, hechos registrados en la carretera Churintzio-Zináparo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida y cerca de ellos las motos que conducían.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos y dio fe del levantamiento de los cuerpos.