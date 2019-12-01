Fiscalía Michoacán confirma identificación del autor material del asesinato de Carlos Manzo: tenía 17 años y era originario de Paracho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:59:00

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre del 2025.- El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que ya ha sido reclamado el cuerpo del autor material del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El sujeto fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales de 17 años de edad, originario del municipio de Paracho, Michoacán.

“Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando en esta investigación, en su contexto y de posibles más participantes”, indicó.

“Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de rodizonato de sodio salió positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina, información ratificada por sus familiares”, aseveró.

Por último, Torres Piña indicó que las investigaciones avanzan gracias a la coordinación con el Gabinete de Seguridad y la cooperación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.