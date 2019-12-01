Ante asesinato de Carlos Manzo, CPEM convoca a la jornada “Sábanas por la Paz” en Michoacán

Morelia, Michoacán, 06 de noviembre de 2025.- El Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM) convoca para este viernes 7 de noviembre a la jornada “Sábanas por la Paz”.
Esto, como una protesta pacífica, simbólica y unificada para exigir seguridad, justicia y gobernabilidad en Michoacán, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Nanzo, así como de otros líderes sociales y productivos.
De acuerdo con el presidente del CPEM, Isaac Díaz González, esta iniciativa está inspirada en la protesta de Sicilia, Italia, de 1982, donde tras una serie de asesinatos violentos la gente de unió bajo un símbolo: Sábanas blancas colgadas en los balcones.
“Fue un acto simple pero valiente. No necesitaban violencia, solo valentía colectiva, y Michoacán hoy puede escribir su propio capítulo de dignidad ciudadana”, expresó el líder empresarial.
Las acciones a las que se convoca son las siguientes:
Cierre total de empresas el 7 de noviembre
Cada empresa cierra sus puertas por un día.
Se colocan sábanas o mantas blancas en las fachadas, con mensajes de paz.
Se iza una bandera blanca en señal de unión cívica.
Se publica en redes sociales con el hashtag:
#SábanasPorLaPaz
#MichoacánExigePaz
#CierrePorLaVida
Isaac Díaz recalcó que “en Sicilia, los ciudadanos colgaron sábanas blancas para decir basta a la violencia y al silencio impuesto por la mafia. Hoy, en Michoacán, los empresarios levantamos nuestras propias sábanas blancas, no como rendición, sino como símbolo de dignidad”.
“No más asesinatos, no más miedo.Queremos vivir, trabajar y producir en paz”, subrayó el presidente del CPEM.
Entre los slogans posibles sugeridos están los siguientes:
1. “Michoacán exige paz, no más silencio”.
2. “Sábanas blancas, empresas cerradas, conciencias despiertas.”
3. “Por la vida, por la paz, por Michoacán”.
4. “Cerramos un día para abrir los ojos del gobierno”
5. “No es protesta, es supervivencia”.