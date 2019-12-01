Policía Cibernética difunde medidas preventivas ante falsas ofertas laborales en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, a través de la Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con falsas ofertas laborales que circulan principalmente a través de redes sociales, mensajes y plataformas digitales.

Cabe señalar que este tipo de engaños suele presentar señales de alerta claras, como la promesa de sueldos excesivamente altos por poco trabajo, la solicitud de pagos para trámites, cursos o uniformes, así como la exigencia de datos personales o bancarios desde el primer contacto. Además, con frecuencia no proporcionan una dirección física ni información clara sobre la empresa o la vacante ofrecida.

Ante ello, es fundamental verificar siempre la existencia y legalidad de la empresa en páginas oficiales, desconfiar de mensajes que generen un sentido de urgencia excesiva y, bajo ninguna circunstancia, compartir documentos como INE, CURP, datos bancarios o códigos de verificación. Asimismo, nunca se debe realizar ningún tipo de pago y se recomienda consultar con un familiar o persona de confianza antes de aceptar cualquier propuesta.

Si una oferta genera dudas o resulta sospechosa, probablemente se trate de un fraude. En estos casos, se recomienda no responder ni enviar información, conservar evidencias como mensajes, perfiles y números de contacto, y reportar el hecho ante las autoridades correspondientes.