Policía Cibernética de Querétaro desactiva más de 200 páginas fraudulentas: Iován Pérez 

Policía Cibernética de Querétaro desactiva más de 200 páginas fraudulentas: Iován Pérez 
Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 21:09:16
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Querétaro, México, 29 de junio de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC), Iován Elías Pérez Hernández, dio a conocer que la Policía Cibernética ha logrado desactivar 227 sitios web y páginas fraudulentas, como parte de la estrategia para inhibir y combatir delitos en internet.  

Mencionó que la corporación ha detectado un cambio en la forma de operar de la delincuencia, ya que una parte importante de las conductas ilícitas comienza en plataformas digitales.

“Muchos de los delitos que anteriormente se llevaban a cabo por despliegues en calles tenían como resultado aseguramientos importantes, ahora se ha venido iniciando desde el tema de las plataformas”, dijo.

Recalcó que, como parte de la estrategia para el combate de ciberdelitos, la SSC realiza “patrullajes digitales” debido al incremento en este modo operandi.

“Somos conscientes, y lo hemos visto con mucha claridad, que el tema de la seguridad va a cambiar en los siguientes dos o tres años mucho más de lo que ha cambiado en los últimos 15 o 20 por el tema digital”.

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