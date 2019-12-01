Accidente en la autopista Morelia-Pátzcuaro deja dos personas sin vida y un lesionado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 22:16:40

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Un accidente automovilístico registrado sobre la autopista Morelia-Pátzcuaro dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades policiacas y cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un percance vehicular ocurrido en la referida vialidad, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a la persona lesionada y confirmaron el fallecimiento de dos personas.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes, el levantamiento de los cuerpos y dio inicio a la carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente.