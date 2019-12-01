Accidente en la autopista Morelia-Pátzcuaro deja dos personas sin vida y un lesionado

Accidente en la autopista Morelia-Pátzcuaro deja dos personas sin vida y un lesionado
Accidente en la autopista Morelia-Pátzcuaro deja dos personas sin vida y un lesionado
Accidente en la autopista Morelia-Pátzcuaro deja dos personas sin vida y un lesionado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 22:16:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Un accidente automovilístico registrado sobre la autopista Morelia-Pátzcuaro dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades policiacas y cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un percance vehicular ocurrido en la referida vialidad, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a la persona lesionada y confirmaron el fallecimiento de dos personas.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes, el levantamiento de los cuerpos y dio inicio a la carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a 4 ex funcionarios del ISSSTE por firma ilegal de contratos
En Jacona, Michoacán fallece hombre tras amputarse un pie
SCJN niega amparo a "Fofo" Márquez; seguirá en prisión
Cae en Jalisco “El Tondiro”, presunto implicado en ataque que dejó cinco policías muertos en Nahuatzen, Michoacán
Más información de la categoria
Trump rechazará renovar el T-MEC; aumenta incertidumbre comercial
Cae en Jalisco “El Tondiro”, presunto implicado en ataque que dejó cinco policías muertos en Nahuatzen, Michoacán
Michoacán, segundo lugar nacional en homicidio de mujeres en 2026; suman 54 víctimas mortales…
Corcholatas de Alfonso se quedan sin posibilidad de competir a la alcaldía del 2027
Comentarios