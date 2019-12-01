Intento de asalto deja a un hombre herido en Celaya; hay un detenido

Intento de asalto deja a un hombre herido en Celaya; hay un detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 21:02:44
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Celaya, Guanajuato, 29 de junio de 2026.- Un hombre, quien presuntamente es veterinario, resultó herido con un arma blanca durante un intento de asalto ocurrido en su establecimiento, ubicado en la colonia Renacimiento. El presunto responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes sobre la calle Vázquez, donde se desplegó un operativo por parte de las corporaciones de seguridad tras el reporte de la agresión.

Mientras los oficiales realizaban recorridos en la zona para localizar al responsable, la víctima recibió los primeros auxilios por parte de los cuerpos de emergencia. Debido a las lesiones provocadas por el arma blanca, fue estabilizada y posteriormente trasladada a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Como resultado del operativo, los policías localizaron y detuvieron a un hombre, de entre 25 y 30 años de edad, cuya identidad no fue revelada. De acuerdo con los primeros reportes, al momento de su detención vestía pantalón gris y playera blanca.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

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