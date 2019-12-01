"Es falso": Claudia Sheinbaum niega injerencia del Gobierno en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 13:46:06

Ciudad de México, 24 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió cualquier participación del Gobierno federal en el certamen Miss Universo 2025, luego de que circularan señalamientos que vinculan a la ganadora, Fátima Bosch, con funcionarios y asesores de la administración pública.

La mandataria calificó estas versiones como “falsas” y llamó a no dar crédito a especulaciones.

Sheinbaum destacó que la tabasqueña obtuvo su victoria por mérito propio y subrayó el momento en que la joven “levantó la voz” tras sentirse minimizada durante la competencia. “Eso tiene mucho mérito”, declaró, al reiterar que no hubo ninguna injerencia institucional en el resultado.

La polémica se intensificó después de que Omar Harfouch, exjurado del certamen, renunciara en plena transmisión y denunciara una supuesta “votación secreta” para asegurar el triunfo de Bosch.

El músico incluso afirmó que el resultado estaba “pactado”, señalando presuntos vínculos entre Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, y Bernardo Bosch Hernández, padre de la ganadora y asesor en Pemex Exploración y Producción.

Ante estas acusaciones, Pemex emitió un comunicado aclarando que, si bien en 2023 firmó un contrato de 11 meses con un consorcio integrado por empresas de Rocha Cantú, actualmente no mantiene ninguna relación contractual vigente con dicho grupo.

Con estas precisiones, el Gobierno federal busca cerrar la controversia y reafirmar que el desenlace del certamen se dio sin intervención gubernamental.