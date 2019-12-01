Ultiman a un joven al interior de un establecimiento en la colonia del Bosque de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 15:21:56

Celaya, Guanajuato, a 24 de noviembre de 2025.- Disparos producidos por arma de fuego se escucharon en la colonia del Bosque, mismos que dieron blanco en un joven que se encontraba al interior de un establecimiento en Celaya, Guanajuato.

Los hechos se dieron a conocer a las autoridades a través de la línea de emergencia 911 alrededor de las 13:00 horas de este lunes.

Acto seguido elementos de la Guardia Nacional y de la policía municipal, así como de urgencias médicas se desplazaron a la calle Paseo de Guanajuato casi esquina con Jacarandas al interior de un establecimiento aparentemente abandonado donde encontraron a un joven de alrededor de 18 años de edad que ya no contaba con signos vitales al presentar las heridas de bala.

Los primeros reportes refieren que se escucharon al menos cinco disparos y el ruido de una motocicleta alejarse rápidamente de la zona.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato trabajó en la escena para recopilar información e indicios que que fueron integrados a la carpeta de investigación para iniciar el acta correspondiente y poder establecer los hechos.

Finalmente el cuerpo de la víctima fue retirado y llevado las instalaciones de SEMEFO donde le practicaron la necropsia de ley.