Plan Michoacán logra reducción de 42% en homicidios en octubre, destaca Gabinete de Seguridad

Plan Michoacán logra reducción de 42% en homicidios en octubre, destaca Gabinete de Seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 10:32:06
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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- En la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad informó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso tuvo una reducción del 42 por ciento al pasar de 3.48 en octubre de 2025 a 2.03 en octubre de 2026, siendo el octubre más bajo desde 2015.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que de forma anual en Michoacán el promedio diario de homicidios dolosos presentó una disminución de 40 por ciento al comparar enero-octubre de 2025 respecto al mismo periodo de 2026, al pasar de 3.72 a 2.22, lo que representa el mínimo histórico desde el 2015. Agregó que, además, el promedio diario de robo de vehículo con violencia presentó una tendencia a la baja en el último año con un 37 por ciento menos respecto a octubre de 2025.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026 han sido detenidas mil 424 personas; se han asegurado 860 armas de fuego y 127 mil 588 cartuchos; además el Ejército Mexicano y la Marina han inhabilitado 16 laboratorios y 12 áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Mientras que, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, señaló que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se implementaron seis operaciones estratégicas para apoyar en la seguridad en la entidad con el despliegue de 12 mil 249 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Lo anterior significa que del 10 de noviembre de 2025 al 4 de noviembre de 2026 han sido detenidas mil 658 personas; se han asegurado 791 armas de fuego, 117 mil 584 cartuchos, mil 657 artefactos explosivos improvisados, 2.5 toneladas de metanfetaminas y 74.6 toneladas de precursores químicos.

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