Detiene la Policía Morelia a sujeto que presuntamente amenazaba a una mujer con un cuchillo

Detiene la Policía Morelia a sujeto que presuntamente amenazaba a una mujer con un cuchillo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 09:59:57
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Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a un individuo que, con cuchillo en mano, amenazaba a una mujer en la colonia Manantiales de esta ciudad.

Al respecto se informó que agentes de la referida corporación llevaban a cabo acciones de vigilancia y prevención del delito.

En un momento determinado fueron alertados de que un sujeto amenazaba con un cuchillo a una mujer, situación por la que acudieron a la zona.

Una vez en el lugar los uniformados detuvieron al iracundo sujeto al que se le aseguró un puñal.

Finalmente el requerido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

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