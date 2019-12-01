Detiene la Policía Morelia a sujeto que presuntamente amenazaba a una mujer con un cuchillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 09:59:57

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a un individuo que, con cuchillo en mano, amenazaba a una mujer en la colonia Manantiales de esta ciudad.

Al respecto se informó que agentes de la referida corporación llevaban a cabo acciones de vigilancia y prevención del delito.

En un momento determinado fueron alertados de que un sujeto amenazaba con un cuchillo a una mujer, situación por la que acudieron a la zona.

Una vez en el lugar los uniformados detuvieron al iracundo sujeto al que se le aseguró un puñal.

Finalmente el requerido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.