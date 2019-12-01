Homicidios dolosos caen 50% en México; octubre registra cifra más baja en 11 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 08:40:26

Ciudad de México, a 10 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la disminución del 50 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional desde el inicio de su sexenio, en octubre de 2024.

“Vamos a dar el informe de resultados del mes de octubre (en materia de seguridad). Les adelanto, 50 por ciento de reducción en homicidios dolosos”, apuntó la mandataria mexicana.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó las cifras consolidadas al 31 de octubre de 2026, las cuales, indicó, fueron recabadas con la información reportada por las 32 fiscalías estatales.

Según los datos mostrados se registraron los siguientes avances:

Baja del 50 por ciento respecto al inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum: El promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 registrados en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026, lo que representa una diferencia de 43.4 homicidios diarios menos en el país.

Mínimo histórico: Octubre de 2026 se ubicó como el mes de octubre con la cifra de homicidios dolosos más baja desde 2015.

Además, desglosó que, de enero a octubre de 2026, siete entidades federativas concentraron el 52.5% de los homicidios del país: Estado de México (10.6%), Guanajuato (8.2%), Baja California (8.1%), seguidos por Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Morelos.

Por otra parte, la funcionaria federal mencionó que, al comparar el periodo de enero a octubre de 2025 frente al mismo lapso de 2026, las 32 entidades federativas registraron reducciones en su promedio diario de homicidios dolosos, destacando disminuciones en San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur y Nuevo León.