Identifican a hombre ultimado en la Primo Tapia Poniente, de Morelia, Michoacán

Identifican a hombre ultimado en la Primo Tapia Poniente, de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 08:45:47
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Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre 2026.- Como Bernardino Gómez Ávila, quien se fuera comisario regional de la Policía en Uruapan y exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos durante la mañana de este martes en la colonia Primo Tapia Poniente, de esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de martes fue localizado el cuerpo sin vida de una persona, en una calle de terracería de la referida colonia.

Fue al continuar con las indagatorias, que el ahora occiso fue identificado como Bernardino Gómez Ávila, quien fuera comisario regional de la Policía en Uruapan y exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

El caso sigue siendo investigado con la finalidad de dar con el paradero e identidad del o los responsables del crimen y determinar las causas del mismo.

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