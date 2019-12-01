Plan Michoacán abandona Uruapan; en lo que va de febrero, todos los días asesinan a una persona 

Uruapan, Mich., a 16 de febrero de 2025.- Pocos días, literal, duró el gusto a los habitantes del municipio de Uruapan de vivir sin la zozobra provocada por el crimen organizado; todo indica que el arribo de cientos de soldados, marinos, guardias nacionales, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, fue solo mediático y el discurso de “Uruapan no está solo”, fue eso, discurso, porque los ataques a comercios, balaceras, extorsiones y homicidios, no han cesado; tan solo en los primeros 15 días de febrero, prácticamente todos los días han matado a alguna persona en esta ciudad, consideradas de las más violentas del mundo.

Los casos

En Uruapan no ha habido un solo día en febrero, que no se hayan registrado asesinatos o ejecuciones, pese al alto “blindaje” federal y estatal de seguridad instrumentado y ordenado directamente por la Presidencia de la República en noviembre pasado.

Así, el 5 de febrero un hombre fue ejecutado a balazos la colonia San Isidro, al oriente de la ciudad, sobre la calle Mineros, esquina con Isla, a unos metros del Camino Viejo a Tejerías.

El 6, otro hombre falleció en un hospital donde era atendido, luego de ser baleado en la colonia Popular Campestre, en las faldas del cerro de la Cruz, al norte de la ciudad, en la calle Díaz Ordaz.

El 7 de febrero sujetos desconocidos ingresaron violentamente a un domicilio y asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Villa Victoria, al oriente de la ciudad, en la calle Durango.

Ese mismo día también fue baleado y muerto dentro de su propia casa en la colonia Popular La Laguna, Arturo G. R., de 28 años de edad, con domicilio en Lago de Tequesquitengo número 21.

El 8 de febrero, mientras recibía atención médica en el Hospital Regional de Uruapan, falleció un sujeto atacado a tiros en la colonia El Planetario, al oriente de la ciudad; fue reconocido como Scott A., de 43 años de edad.

El 8 de febrero, fue localizado el cadáver de una persona en una barranca cercana a la carretera Uruapan - El Sabino, al oriente de la ciudad de Uruapan, a la altura de la desviación a la comunidad de Mata de Plátano; presentaba impactos de bala.

El 9 de febrero falleció la segunda víctima del ataque armado perpetrado en la colonia El Planetario, cerca del Hospital Regional, al oriente de la ciudad de Uruapan; el ahora occiso respondía al nombre de Isidro A., de 45 años de edad, vecino de la colonia El Puerto ubicada sobre la carretera Uruapan - El Sabino.

Ese mismo 9 de febrero, en la colonia Valle Dorado, fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado a balazos, el cual estaba atado de manos y pies y a quien sus ejecutores le dejaron un narco - mensaje escrito en una cartulina; respondía al nombre de Pedro Alejandro C., de 36 años de edad, quien tenía su domicilio cerca del Hospital Regional. Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones que horas después derivaron en la captura de dos presuntos involucrados en el homicidio: Pedro Alonso “N”, de 21 años de edad y Antonio “N”, de 23 años, supuestos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación. A los indiciados les aseguraron tres cartulinas con mensajes de un grupo criminal, 11 dosis de metanfetamina, cartuchos y guantes de látex con líquido hemático y un vehículo Chevrolet Malibú, color blanco.

También el 9 de febrero una mujer adulta mayor fue localizada sin vida, al interior de una barranca del cerro de la Cruz, al norte de la ciudad de Uruapan; la fallecida estaba reportada como desaparecida y contaba con Alerta Alba y fue identificada como Catalina Morales López, de 81 años de edad. De acuerdo con las autoridades municipales, presentaba impactos de bala.

Otro caso de ese mismo 9 de febrero, fue el de un masculino que vestía ropas de mujer y que fue encontrado asesinado con arma blanca en las inmediaciones de la comunidad indígena de Capacuaro, perteneciente al municipio de Uruapan; la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y la cabeza, además de que una de sus manos estaba parcialmente amputada.

El 11 de febrero un ex oficial de Tránsito Municipal, fue asesinado a balazos por fuera del Colegio Nelson Mandela, en la colonia El Colorín de Uruapan; fue identificado como Yair N., de 25 años de edad.

El día 12, sujetos armados asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Francisco J. Múgica, al norte de la ciudad de Uruapan; la víctima se encontraba por fuera de una veterinaria, sobre la prolongación de la calle Sinaloa, casi esquina con Flores Magón, a una cuadra de la Calzada Benito Juárez, donde los delincuentes lo acribillaron a tiros.

El sábado 14, una mujer fue asesinada a balazos en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia 28 de Octubre, al poniente de la ciudad de Uruapan, en la calle República de Cuba, esquina con Jesús Díaz.

El 15, el cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un camino de terracería ubicado en el Cerro de Las Cruz de Uruapan, en las inmediaciones de la colonia Granjas de Bellavista.