Identifican a ejecutado en el Cerro de La Cruz de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 21:11:23

Uruapan, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Como Alberto G. R., de 25 años, fue identificado el individuo que fue asesinado en el cerro de La Cruz de esta ciudad, el cual estaba reportado como desaparecido.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el domingo fue hallado el cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado por sus deudos como Alberto G. R., de 25 años, quien estaba reportado como desaparecido desde el 12 de febrero.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.