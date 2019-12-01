Ataque armado deja a un individuo sin vida en la comunidad de El Alcalde de Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 21:41:31
Apatzingán, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos fue localizado en las inmediaciones de la comunidad de El Alcalde, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de  quien fue identificado como Juan “N”, de entre 35 y 40 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

