Massive Caller consolida crecimiento de Torres Piña; Morena con amplia ventaja rumbo al 2027

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- La más reciente medición de la casa encuestadora Massive Caller, levantada el 12 de febrero de 2026 con mil entrevistas y un margen de error de ±3.4%, muestra que la coalición Morena–PT–PVEM se mantiene a la cabeza en la intención de voto rumbo a la elección de gubernatura de Michoacán en 2027, al tiempo que se consolida el crecimiento de Carlos Torres Piña en la preferencia para encabezar la candidatura.

De acuerdo con el tracking de intención de voto por partido, la alianza Morena–PT–PVEM registra 34.2%, colocándose en primer lugar. En segundo sitio aparece el PAN con 18.2%, seguido por la opción independiente con 17.2% y el PRI con 14.1%. Movimiento Ciudadano alcanza 7.8%, mientras que 8.5% de las personas encuestadas aún no decide.

En cuanto a la preferencia interna entre simpatizantes de la coalición Morena–PT–PVEM para definir candidatura a gobernador, Massive Caller ubica en los dos primeros lugares a Raúl Morón Orozco con 24.6% y a Carlos Torres Piña con 23.1%, con una diferencia mínima entre ambos. Más abajo se encuentran Gabriela Molina Aguilar con 13.1%, Toño Ixtláhuac Orihuela con 10.8% y Fabiola Alanís Sámano con 7.7%, entre otros perfiles.

Las gráficas de seguimiento mensual incluidas en el estudio muestran que, en los últimos meses, Torres Piña ha registrado una tendencia sostenida al alza, reduciendo la brecha frente a Morón, quien presenta variaciones descendentes respecto a sus niveles previos. El cruce de líneas en el tracking refleja que la distancia que antes era amplia hoy es marginal, lo que confirma un escenario de competencia cerrada por la nominación.

El estudio también incluye un escenario de careo entre posibles candidatos, donde Carlos Torres Piña encabeza con 24.6%, por encima de Alfonso Martínez Alcázar con 20.1% y Grecia Quiroz García con 17.6%, lo que refuerza su posicionamiento competitivo frente a otras fuerzas políticas.

Con base en estos datos, el reporte perfila a Torres Piña como el aspirante mejor colocado dentro del bloque gobernante para garantizar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán, en un contexto donde la coalición Morena–PT–PVEM conserva la mayor intención de voto y donde el reacomodo interno de preferencias muestra un crecimiento acelerado de su figura en apenas unos meses.