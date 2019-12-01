Boxeador nicolaita se quedó a un paso de clasificar a Centroamericanos 

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Con apenas 19 años de edad, el boxeador nicolaita, Ernesto Gómez, se foguea ante los mejores pugilistas del país y se quedó cerca de calificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras el selectivo que se desarrolló a principios de febrero en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

“El objetivo era quedar en primer lugar, porque era clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, no se logró, quedé en tercer lugar, pero fue una muy buena experiencia. A este evento fue lo mejor de México y quedar en un tercer lugar en boxeo, donde México es una potencia, es un buen comienzo. Fue el primer año que lo intenté y creo que fue satisfactorio”.

'Neto', quien es estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), compartió cómo fue su participación en el evento y las conclusiones que le dejó.

“Tuve cuatro peleas, le gané al representante de Jalisco, en la segunda perdí contra Durango, la tercera la gané contra León y la última la peleé otra vez contra Durango y me ganó por decisión. No me gustó el resultado, pero tuve un buen desempeño y con un poco más de preparación me siento capaz de poder ganar ese tipo de competencias”.

Ahora Gómez Ponce, quien es oriundo de la capital michoacana, se enfoca en su próximo reto: la máxima justa estudiantil del país, donde buscará superar el bronce del año pasado.

“Ahorita la prioridad es la Universiada, todavía no se tienen bien definidas las fechas, pero la Universiada Nacional es el principal objetivo para ganar el oro. El año pasado no hubo problemas y creo que merecía más, pero este año sin duda alguna vamos a ganar el oro”, afirmó.