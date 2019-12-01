Accidente de moto en Zamora, Michoacán, deja un conductor fallecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 21:50:06

Zamora, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- El conductor de una motocicleta perdió la vida de forma inmediata al impactarse de frente contra un automóvil, cuyo conductor fue requerido por las autoridades policíacas.

El mortal accidente se registró la tarde de este lunes, en el tramo carretero Ario de Rayón-El Llano a la altura del "Rancho Potrero".

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el lugar, mentras paramédicos de Rescate confirmaron el fallecimiento del motociclista Julián I., M., de 35 años de edad, el cual era vecino de la colonia Adolfo López Mateos de esta ciudad.

Las unidades participantes en el accidente es una motocicleta Italika FT150, color negro, con placas NXH1C de Michoacán y un auto Nissan Versa, color blanco, modelo 2018, con placas PRE-527-A de Michoacán, mismo que era conducido por Miguel Z., E., de 64 años de edad, vecino de la localidad El Salitre del municipio de Villamar.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para llevar a cabo las actuaciones correspondientes para trasladar el cadáver al Semefo, así mismo las unidades fueron enviadas al corralón oficial.