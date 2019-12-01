Pirotecnia en Michoacán, un peligro latente en cada fiesta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 12:52:00

Morelia, Michoacán, 7 de diciembre del 2025.- Con la temporada de fiestas y celebraciones cerca, autoridades y especialistas lanzan un llamado a la población: evitar el uso de pirotecnia debido al “alto riesgo” que representa para la salud, la seguridad y la integridad de personas y hogares en el estado.

En noviembre de 2025, una explosión en un establecimiento llamado “Fuegos Pirotécnicos Juárez”, ubicado al poniente de Morelia, dejó un muerto y un herido grave. El estallido alarmó a vecinos de la zona, que reportaron una fuerte columna de humo visible desde varios puntos.

En agosto de 2024, un taller clandestino en el municipio de Apatzingán explotó, provocando seis muertes y al menos un herido. La vivienda quedó completamente destruida.

En 2024 —y como parte de una tendencia anual— se registraron al menos 20 accidentes graves por pirotecnia en diversos municipios michoacanos, con más de 30 personas lesionadas, entre ellas 7 menores de edad.

Estos incidentes son solo una parte del problema, las autoridades de salud advierten que las quemaduras, amputaciones, daño ocular o auditivo, e incluso la muerte, son consecuencias reales de la manipulación irresponsable de pirotecnia.

Alarmas sanitarias, familiares y comunitarias

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha señalado que durante festividades decembrinas las urgencias en hospitales se incrementan. En particular, en menores de edad ha habido un notable aumento de casos de quemaduras graves.

Además del daño físico, muchos de estos accidentes dejan secuelas emocionales en familias y comunidades. Quienes sobreviven pueden enfrentar rehabilitación prolongada, pérdidas irreversibles (como dedos, extremidades, vista o audición), y el costo de atención médica suele ser alto.

Una actividad mayormente ilegal y muy peligrosa

Las autoridades locales, como Policía Morelia, de la Guardia Civil, FGE y FGR advierten que la venta, distribución y uso de pirotecnia sin permisos constituyen un delito, y que su comercialización clandestina representa un riesgo elevado para la ciudadanía.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPC) recomienda evitar por completo el uso de fuegos artificiales —sobre todo en hogares, zonas densamente pobladas o cerca de materiales inflamables— y sugiere optar por espectáculos de luces organizados, como alternativa segura.

Un llamado urgente: valorar la vida por encima de la tradición

Mientras las fiestas se acercan, el mensaje de las autoridades es claro, los juegos pirotécnicos no son un simple entretenimiento, pueden convertirse en tragedia.

Padres y madres de familia, así como jóvenes y adultos, deben replantear las celebraciones. Si deciden usar pirotecnia —aunque no se recomienda— es fundamental que lo realicen en espacios abiertos, lejos de viviendas, con permisos vigentes, bajo supervisión de personas adultas y con equipo de seguridad a la mano.

Pero la opción más responsable —y segura— es respetar las recomendaciones de salud y protección civil: valorar la vida, proteger a los más vulnerables, y optar por alternativas sin peligro real.