Pipa protagoniza salida de camino y volcadura en el Fray Junípero Serra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 16:14:50

Querétaro, Querétaro, a 21 de diciembrede 2025.- El operador de una pipa, resultó lesionado, tras una aparatosa salida de camino y volcadura de una pipa, que se registró esta tarde en el anillo vial Fray Junípero Serra.

El accidente ocurrió a la altura de El Salitre, luego de que el operador, perdiera el control de la unidad, al pasar una curva, lo que ocasionó que chocara la contra barra metálica de contención y posteriormente volcara.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas para valorar al operador y posteriormente trasladarlo al hospital, para continuar con la atención.

Policías estatales acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y con el apoyo de grúas de gran tonelaje, realizaron maniobras, para el retiro de la unidad accidentada.