Escuinapa vive otra jornada de violencia; enfrentamientos y bloqueos estremecen Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 13:59:21

Escuinapa, Sinaloa, 21 de diciembre del 2025.- La mañana de este domingo 21 de diciembre, se registraron enfrentamientos armados en varios puntos de Escuinapa, al sur de Sinaloa, lo que generó momentos de pánico entre la población.

De manera preliminar, autoridades reportaron dos víctimas colaterales, además de detonaciones de arma de fuego en zonas habitacionales, lo que obligó a vecinos a resguardarse en sus viviendas.

De forma simultánea, se confirmó un bloqueo en la autopista Mazatlán–Tepic, lo que afectó la circulación vehicular en la región.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras que los operativos de seguridad continúan por parte de fuerzas estatales y federales.