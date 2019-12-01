Escuinapa vive otra jornada de violencia; enfrentamientos y bloqueos estremecen Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 13:59:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Escuinapa, Sinaloa, 21 de diciembre del 2025.- La mañana de este domingo 21 de diciembre, se registraron enfrentamientos armados en varios puntos de Escuinapa, al sur de Sinaloa, lo que generó momentos de pánico entre la población.

De manera preliminar, autoridades reportaron dos víctimas colaterales, además de detonaciones de arma de fuego en zonas habitacionales, lo que obligó a vecinos a resguardarse en sus viviendas.

De forma simultánea, se confirmó un bloqueo en la autopista Mazatlán–Tepic, lo que afectó la circulación vehicular en la región.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras que los operativos de seguridad continúan por parte de fuerzas estatales y federales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre es rescatado tras caer al Río Querétaro
Pipa protagoniza salida de camino y volcadura en el Fray Junípero Serra
Desarticulan banda de extorsión en la Ciudad de México; extorsionaron a un profesor por un año completo
Condenan por secuestro agravado a cuatro personas a más de un siglo de prisión por crimen cometido en Dolores Hidalgo
Más información de la categoria
Desarticulan banda de extorsión en la Ciudad de México; extorsionaron a un profesor por un año completo
La traición que mató al alcalde de Nahuatzen, Michoacán: condenan a su esposa por permitir su secuestro y muerte en 2019
Escuinapa vive otra jornada de violencia; enfrentamientos y bloqueos estremecen Sinaloa
Escuinapa vive otra jornada de violencia; enfrentamientos y bloqueos estremecen Sinaloa
Comentarios