Dan último adiós en Zitácuaro a policía que perdió la vida en un accidente automovilístico en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 17:04:48

Zitácuaro, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Familiares, amigos, compañeros de trabajo y autoridades, dieron el último adiós al elementos de la Guardia Civil, Julio César Bernal Monter, quien murió en un accidente automovilístico registrado el pasado viernes, en la carretera Uruapan-Carapan.

Como se recordará, el día en cuestión se registró un accidente vehicular en la referida carretera, lugar en el que una patrulla de la GC sufrió una volcadura.

A consecuencia del percance perdió la vida Julio César Bernal Monter, a quien este domingo se dio el último adiós, en esta su ciudad natal.

Al hacer uso de la palabras, autoridades hablaron del compromiso de Bernal Monter en el tiempo que sirvió a la sociedad en la Guardia Civil.