FGR destruye más de cinco toneladas de estupefaciente asegurado en Michoacán

Morelia, Mich., a 19 de abril de 2026.— En un operativo enfocado a debilitar las estructuras del narcotráfico, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de cinco toneladas de estupefacientes en el municipio de Charo, como parte del Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías.

La quema incluyó más de tres toneladas de distintas drogas sólidas, así como más de dos mil litros de metanfetamina en estado líquido, sustancias que habían sido previamente aseguradas en diversos operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con el reporte oficial, entre lo destruido se encontraban más de una tonelada de metanfetamina, cerca de dos toneladas de marihuana, semilla de cannabis, pequeñas cantidades de cocaína —incluida una mezcla con fenacetina—, así como unidades de psicotrópicos. También se reportó la eliminación de más de dos mil 200 litros de metanfetamina líquida y otras sustancias clasificadas como negativas.

Los narcóticos incinerados fueron decomisados en acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de corporaciones estatales y municipales. En estas labores también intervino la Agencia de Investigación Criminal a través de la Policía Federal Ministerial.

La destrucción se realizó en las instalaciones del Recinto Ferial de Charo, bajo la supervisión del Órgano Interno de Control de la FGR y con el acompañamiento de peritos del Centro Federal Pericial Forense, quienes verificaron tanto el peso como la autenticidad de las sustancias antes de su eliminación.