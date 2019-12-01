Incendio consume vivienda en Tangancícuaro, Michoacán

Incendio consume vivienda en Tangancícuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 15:43:42
Tangancícuaro, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- Un incendio registrado durante la madrugada en la comunidad de Patambán dejó como saldo únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas, informó Protección Civil municipal.

De acuerdo con el reporte, vecinos alertaron a las autoridades sobre un fuerte incendio en una vivienda, ante la sospecha de que pudiera haber personas atrapadas en el interior. De inmediato, elementos de Protección Civil y bomberos de Tangancícuaro, acompañados por policías y paramédicos, se trasladaron al lugar.

Al arribar, los rescatistas encontraron el inmueble completamente envuelto en llamas, por lo que iniciaron labores para controlar el fuego y evitar que se extendiera a casas aledañas. Tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar el siniestro.

Durante la inspección del sitio se constató que la vivienda resultó con pérdida total y un vehículo quedó completamente calcinado. Afortunadamente, no se hallaron víctimas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes.

