Cae peso pesado en Tepoztlán, Edomex: Marina y FGR atrapan a un familiar de un temido capo mexicano abatido en Nayarit 

Tepotzotlán, Edomex., a 25 de octubre de 2025.— En un espectacular operativo que paralizó la autopista México–Querétaro, fuerzas federales lograron la captura de Jair Francisco “N”, presunto integrante de una célula delictiva con vínculos internacionales y familiar directo de un famoso líder criminal abatido en 2017 en Nayarit.

El despliegue fue digno de una película: unidades de la Secretaría de Marina (Semar), apoyadas por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cerraron el paso al vehículo en el que viajaba el sospechoso, quien intentó evadir a las autoridades, pero terminó rodeado por las fuerzas federales.

De acuerdo con fuentes ministeriales, Jair Francisco “N” era pieza clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de estar implicado en operaciones financieras ilegales y uso de armamento militar. En su contra pesaba una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por las autoridades norteamericanas.

La captura fue ejecutada sin realizar un solo disparo, siguiendo estrictos protocolos legales y con respeto a los derechos humanos, informaron las autoridades. Sin embargo, testigos aseguraron que la zona fue tomada “como si se tratara de un operativo antiterrorista”, con helicópteros sobrevolando la autopista y convoyes blindados en los accesos.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el detenido es pariente directo de un notorio capo del narcotráfico mexicano, abatido durante un intenso enfrentamiento con la Marina en Tepic, Nayarit, en febrero de 2017, lo que refuerza la teoría de que Jair Francisco habría intentado reconstruir la red criminal de su familiar desde el centro del país.