Cae célula armada en Tijuana, Baja California, durante operativo conjunto de fuerzas federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 15:35:46

Tijuana, BC., a 25 de octubre de 2025.– Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales permitió la detención de siete personas en posesión de armamento de alto poder en el municipio de Tijuana, informó este sábado el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el reporte oficial, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

La intervención ocurrió durante recorridos de reconocimiento y patrullajes de vigilancia en distintas zonas de la ciudad fronteriza, cuando los agentes detectaron una camioneta con placas de California en la que viajaban cinco personas, además de dos más que caminaban cerca del vehículo.

Al marcarles el alto, los individuos adoptaron una actitud evasiva, lo que motivó una revisión preventiva. En el interior del vehículo y entre las pertenencias de los sospechosos, los efectivos localizaron cinco armas largas y dos armas cortas, todas de uso exclusivo del Ejército.

Ante la evidencia, los siete implicados fueron arrestados y notificados de sus derechos, para posteriormente ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El Gabinete de Seguridad Federal destacó que la detención es resultado del trabajo conjunto y de los operativos permanentes implementados para fortalecer la seguridad y el combate a la delincuencia organizada en Baja California, una de las entidades con mayor actividad criminal vinculada al tráfico de armas y drogas.