Muere conductor tras chocar contra un árbol en la carretera Morelia–Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 15:56:26

Huiramba, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- Un hombre perdió la vida luego de impactar su vehículo contra un árbol sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura del municipio de Huiramba.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado, cuando el conductor, identificado como Víctor R., de 35 años de edad, viajaba con dirección a Pátzcuaro a bordo de un automóvil Chevrolet Chevy color naranja, con placas PKY-0407-C de Michoacán. En un momento del trayecto, perdió el control de la unidad, salió de la cinta asfáltica y se estrelló de frente contra un árbol.

El impacto provocó que el vehículo quedara severamente dañado en la parte frontal y sobre el carril de alta velocidad. Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron el accidente al número de emergencias.

Elementos policiacos y paramédicos acudieron al sitio, pero al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones sufridas.

La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. El vehículo siniestrado fue retirado con apoyo de una grúa y trasladado al corralón oficial.