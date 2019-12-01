Caen dos sujetos con 300 kilos de estupefaciente en Tabasco

Villahermosa, Tabs., a 25 de octubre de 2025.- El aroma de la “hierba santa” del mal negocio quedó al descubierto en la carretera Villahermosa – Coatzacoalcos, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y FGR detuvieron a dos hombres que transportaban cerca de 300 kilos de enervante verde ocultos en una camioneta blanca.

Los sospechosos —de 40 y 44 años— pretendían llevar su “cosecha del diablo” a destino desconocido, pero fueron sorprendidos por los uniformados cuando realizaban maniobras temerarias a la altura del kilómetro 108+500. La imprudencia al volante fue suficiente para que los agentes les marcaran el alto y descubrieran el cargamento forrado con cinta color café en el área de carga.

Al abrir los paquetes, la escena era inequívoca: ladrillos de marihuana, cuidadosamente empacados y listos para su distribución. Los dos individuos fueron arrestados de inmediato, informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público Federal, que ya integra la carpeta de investigación.

Las autoridades federales destacaron que este aseguramiento es resultado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, enfocado en frenar el trasiego de drogas que intentan cruzar por territorio tabasqueño rumbo a otros estados.

Con esta acción, las instituciones reiteran su compromiso de mantener a raya a las redes del narcotráfico y cerrar el paso a la “verde mercancía” que tanto daño causa al país.