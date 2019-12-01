Pierden la vida cuatro personas, después de que un camión de carga se estrellara con una casa en Guelatao, Oaxaca

Guelatao de Juárez, Oaxaca, a 15 de marzo de 2026.- Un accidente vial ocurrido la tarde del sábado en la comunidad de San Pablo Guelatao, en Oaxaca, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios lesionados, luego de que un camión cargado con madera presuntamente se quedara sin frenos y se estrellara contra una vivienda cercana a una cancha donde se desarrollaba un evento deportivo.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, el incidente ocurrió mientras se disputaba la tradicional Copa Benito Juárez, torneo que se realiza para conmemorar el natalicio de Benito Juárez. En el lugar del accidente, a un costado de la cancha donde decenas de personas presenciaban un partido de básquetbol, murieron dos personas, entre ellas el conductor del vehículo tipo trocero.

Tras el impacto, ocho personas fueron trasladadas a distintos centros médicos para recibir atención especializada. Los heridos fueron llevados al hospital comunitario de Ixtlán, al hospital Presidente Juárez del ISSSTE, al Hospital de Alta Especialidad y al hospital Dr. Aurelio Valdivieso. Sin embargo, dos de ellos fallecieron posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones mientras recibían atención médica.

Otros lesionados fueron atendidos en el sitio por los equipos de emergencia, ya que sus heridas no requerían hospitalización. A pesar del saldo fatal y la confusión generada por el accidente, autoridades estatales informaron que la situación fue atendida con rapidez y que la emergencia quedó bajo control poco después del incidente.

Ante lo ocurrido, los organizadores de la Copa Benito Juárez anunciaron la cancelación del torneo, en señal de respeto por las víctimas, quienes pertenecían a comunidades de la región de la Sierra Norte. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una investigación para esclarecer las causas del percance, aunque hasta el momento no se han dado a conocer avances oficiales sobre el caso.