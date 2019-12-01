Santa Ana, Sonora, a 23 de noviembre de 2026.- Un nuevo hecho de violencia registrado en el norte de Sonora movilizó a las autoridades este lunes, luego de que cinco hombres fueran encontrados sin vida al interior de una camioneta blindada en el municipio de Santa Ana, donde también se aseguraron armas de fuego y casquillos percutidos.

El vehículo, una RAM blanca sin placas de circulación, presentaba impactos de bala. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el reporte fue recibido alrededor de las 10:01 horas de este lunes.

Las víctimas portaban chalecos antibalas y, durante las diligencias, las autoridades localizaron y aseguraron cuatro fusiles de asalto, así como diversos casquillos. La procedencia de la unidad también forma parte de las investigaciones.

Una de las líneas de indagación contempla la posible relación de los fallecidos con la estructura criminal atribuida a Saúl Francisco “N”, alias “El Ponchis”, quien cuenta con una ficha de recompensa vigente. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los cinco hombres ni su pertenencia a algún grupo delictivo.

El hallazgo ocurrió en una región donde recientemente se han desplegado operativos contra organizaciones criminales, entre ellos acciones que derivaron en la neutralización de un sujeto conocido como “El Meny” y la detención de cuatro personas, dos de las cuales fueron vinculadas a proceso por el homicidio de un jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ocurrido en junio pasado en Ímuris.

Personal de Servicios Periciales y agentes de la AMIC continúan con las investigaciones para identificar a las víctimas, esclarecer las circunstancias de sus muertes y determinar las posibles responsabilidades.