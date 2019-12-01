No regresará el pasado de privilegios y corrupción: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 11:04:48

Ciudad de México, 23 de noviembre del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no regresará “al pasado de privilegios y corrupción”, al asegurar que el país continúa avanzando bajo los principios de la Cuarta Transformación.

Señaló que “unos cuantos” desean volver al antiguo régimen, pero sostuvo que “México camina por el rumbo de la 4T”.

Durante la presentación del Plan General Lázaro Cárdenas La Mixteca, en San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, Sheinbaum explicó que esta estrategia busca reducir la marginación, atender el deterioro ambiental y fortalecer las capacidades productivas y sociales de las comunidades.

En su discurso, hizo un recuento de los programas impulsados durante siete años de la 4T —seis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y uno del suyo— como la pensión universal para adultos mayores, apoyos a estudiantes, pequeños productores y mujeres.

La mandataria preguntó a los asistentes si el país había cambiado tras los gobiernos neoliberales, obteniendo como respuesta un “¡sí!”.

Añadió que antes los recursos públicos “se iban a los bolsillos de unos cuantos”, mientras que ahora, dijo, su administración actúa con principios y responde al mandato del pueblo: “Por el bien de todos, primero los pobres”.