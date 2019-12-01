Acribillan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 12:54:25

Zongolica, Veracruz, 23 de noviembre del 2025.- El líder indígena y exalcalde Juan Carlos Mezhua fue asesinado a tiros la mañana de este 23 de noviembre en la comunidad de Piedras Blancas, Zongolica, Veracruz, horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al puerto.

Según reportes policiales, Mezhua fue citado en la zona y atacado por hombres armados que viajaban en dos camionetas, a unos 50 metros de un cuartel de la Guardia Nacional.

Familiares del político confirmaron el crimen en redes sociales y denunciaron la falta de resultados en materia de seguridad.

Señalaron que Mezhua era un hombre íntegro, con amplia trayectoria y arraigo en la región.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Mezhua fue presidente municipal de Zongolica, diputado local y federal por el PRD.

En años recientes se convirtió en candidato independiente, buscando la gubernatura en 2024 y, este año, la alcaldía de su municipio, donde quedó en segundo lugar.