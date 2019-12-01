Piden evitar carretera Mata de Plátano-Las Mesas por aumento del nivel de un río

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 21:34:31

Tumbiscatío, Michoacán, 10 de octubre de 2026.- Las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron que el agua de un río cubriera parte de la carretera entre Mata de Plátano y Las Mesas, por lo que se pidió a los conductores buscar rutas alternas y evitar el paso por este tramo.

La presencia de agua sobre el camino, junto con piedras y tierra arrastradas por la corriente, ha complicado las condiciones para circular por la zona.

Ante el riesgo, Protección Civil municipal recomendó no intentar atravesar la carretera mientras continúe cubierta por el agua y extremar precauciones, sobre todo durante la noche.

Las autoridades continúan pendientes de las condiciones del camino y pidieron a la población revisar los avisos oficiales antes de salir. Para reportar alguna emergencia, está disponible el número 911.