Personas privadas de la libertad realizaron actividades por el Día de Muertos en Michoacán

Personas privadas de la libertad realizaron actividades por el Día de Muertos en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 12:41:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2025.- Las personas privadas de la libertad en los 11 penales michoacanos llevaron a cabo eventos para honrar la memoria de sus difuntos. A través de altares artísticos hechos con cempasúchil y aserrín, se fomentó esta tradición, reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, en un ambiente de cordialidad.

Apegados a la tradición ancestral, las y los internos concursaron con altares y tapetes dedicados a diversos personajes. Los penales participantes incluyen el "David Franco Rodríguez", el de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Zamora, Zitácuaro, Maravatío, Tacámbaro y La Piedad. Esta conmemoración también incluyó la participación en obras de teatro, traspasando los muros de los centros.

Las actividades culturales incluyeron actuaciones teatrales que propiciaron la reflexión sobre la vida y la muerte. Además, se llevó a cabo una pasarela de disfraces y diversas coreografías. Todas estas manifestaciones artísticas contaron con el apoyo y respaldo permanente de las autoridades penitenciarias.

En un ambiente de cordialidad y alegría, las personas internas también dieron rienda suelta a su creatividad para componer calaveritas literarias. Estos textos, cargados de humor sarcástico, provocaron risas entre los presentes con parodias de situaciones de la vida diaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae red de huachicol en Veracruz: aseguran 250 mil litros de combustible y detienen a ocho personas en Perote
Confirma Fiscal búsqueda de Alejandro Correa, ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán
Hallan sin vida a mujer dentro de auto volcado en Monterrey; investigan posible feminicidio
Volcadura de autobús deja al menos 29 heridos en Oaxaca; hay menores y una embarazada
Más información de la categoria
Cae red de huachicol en Veracruz: aseguran 250 mil litros de combustible y detienen a ocho personas en Perote
Confirma Fiscal búsqueda de Alejandro Correa, ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán
Movimiento del sombrero deberá definir relevo al alcalde de Uruapan: Bedolla
Remesas caes 5.5% interanual en primeros 9 meses de 2025
Comentarios