Personas privadas de la libertad realizaron actividades por el Día de Muertos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2025.- Las personas privadas de la libertad en los 11 penales michoacanos llevaron a cabo eventos para honrar la memoria de sus difuntos. A través de altares artísticos hechos con cempasúchil y aserrín, se fomentó esta tradición, reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, en un ambiente de cordialidad.

Apegados a la tradición ancestral, las y los internos concursaron con altares y tapetes dedicados a diversos personajes. Los penales participantes incluyen el "David Franco Rodríguez", el de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Zamora, Zitácuaro, Maravatío, Tacámbaro y La Piedad. Esta conmemoración también incluyó la participación en obras de teatro, traspasando los muros de los centros.

Las actividades culturales incluyeron actuaciones teatrales que propiciaron la reflexión sobre la vida y la muerte. Además, se llevó a cabo una pasarela de disfraces y diversas coreografías. Todas estas manifestaciones artísticas contaron con el apoyo y respaldo permanente de las autoridades penitenciarias.

En un ambiente de cordialidad y alegría, las personas internas también dieron rienda suelta a su creatividad para componer calaveritas literarias. Estos textos, cargados de humor sarcástico, provocaron risas entre los presentes con parodias de situaciones de la vida diaria.