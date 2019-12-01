Persona localizada sin vida en manantial El Aguacate, Querétaro; habría sido ultimada a golpes

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:48:08

Cadereyta de Montes, Querétaro, a 14 de octubre 2025.- El cuerpo sin vida que fue localizado en el manantial El Aguacate, ubicado en el municipio de Cadereyta de Montes, presentaba huellas visibles de violencia.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el hallazgo, rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas y autoridades para tomar conocimiento.

Ayer se desconocía, si era una víctima mortal por las fuertes lluvias o bien si habría perdido la vida por ahogamiento, por lo que se esperaron los resultados de la necropsia.

Se conoció por fuentes cercanas, que la persona murió a causa de golpes ocasionados, por lo que la FGE, comenzó una carpeta de investigación por el delito de homicidio.