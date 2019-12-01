Detienen a otro presunto integrante de grupo delictivo que opera en Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 18:07:43

Centla, Tabasco, a 14 de octubre de 2025.- Humberto “N”, alias “Beto Coca”, quien es señalado de ser presunto operador regional del grupo delictivo “La Barredora” y distribuidor de droga, fue detenido en Centla, Tabasco.

Según la información de las autoridades federales, el sujeto fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Asimismo, detallaron que la detención se realizó cuando los agentes hacían recorridos de seguridad, vigilancia y prevención del delito sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, del municipio de Centla.

Humberto de 46 años de edad, se encontraba en compañía de su pareja sentimental, quien fue identificada como Luisa Irasema “N”, alias “La Señora”, de 44 años de edad, quien también fue detenida.

También les fueron asegurados un vehículo Volkswagen Teramont de color gris, así como dosis de marihuana, mismos que junto con los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.