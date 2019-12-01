Persecución y tiroteo a un adolescente termina con un herido en Apatzingán, Michoacán 

Persecución y tiroteo a un adolescente termina con un herido en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 00:30:40
Apatzingán, Mich., a 19 de agosto de 2025.- Un joven de 17 años fue víctima de un ataque a balazos la tarde del lunes, cuando sujetos armados lo sorprendieron frente a su vivienda, ubicada a un costado de la carretera Apatzingán–Aguililla.

De acuerdo con los reportes, el menor identificado como Luis Antonio V. se encontraba en las inmediaciones de la colonia Rancho Nuevo, cerca del Instituto Tecnológico de Apatzingán, cuando fue interceptado por los agresores. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra él y posteriormente escaparon del lugar.

El adolescente recibió un impacto de proyectil en un glúteo, por lo que paramédicos de Protección Civil Municipalacudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Al sitio también se presentaron elementos de la Guardia Civil, quienes desplegaron un operativo en la zona para tratar de dar con los responsables, aunque los resultados fueron negativos.

La Fiscalía General del Estado ya tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables de esta agresión armada que vuelve a poner en alerta a la población de la región. 

